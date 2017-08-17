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В ХМАО закрыт палаточный лагерь, где выстрелили ребенку в живот

Новости Урала
17 августа, 14:45 UTC+3 ТАСС

В ходе проверки аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в лагере были выявлены грубые нарушения

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ТАСС, 17 августа. Палаточный лагерь в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, где ребенок получил тяжелое ранение, закрыт. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель директора департамента социального развития ХМАО Елена Немчинова.

"Мальчик сегодня чувствует себя удовлетворительно, он уже разговаривает, передвигается. Рассматривается вопрос о его выписке к концу недели или в понедельник. Мы принимали участие в инспекции совместно с сотрудниками аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Сейчас лагерь уже прекратил свою работу", - сказала она.

Ранее ТАСС сообщал, что в ходе проверки аппарата уполномоченного были выявлены грубые нарушения, в частности, руководитель лагеря не отметил данное происшествие в соответствующих документах.

Не работала кнопка вызова экстренных служб, в санитарной части обнаружены просроченные лекарства и медицинские средства, хранящиеся с нарушением правил, дети имели свободный доступ к ножам и топорам, в палатках хранились скоропортящиеся продукты, также имеются вопросы и к воспитательным методам, применявшимся сотрудниками лагеря.

Ранее сообщалось, что Следственным управлением СК РФ по ХМАО в отношении директора палаточного лагеря возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении стрелявшего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

9 августа 2017 года на территорию лагеря с разрешения директора пришел 20-летний юноша, который принес с собой пневматическое ружье. По предварительным данным, юноша начал стрелять по мишеням и по неосторожности попал в 11-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелое ранение в область живота и был госпитализирован.

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