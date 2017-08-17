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В Нижнем Тагиле полностью ликвидировали последствия июньского урагана с миллионным ущербом

Новости Урала
17 августа, 14:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, августа. /ТАСС

В городе завершены все ремонтно-восстановительные работы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Последствия июньского урагана в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в результате которого городу причинен ущерб на сумму более 170 млн рублей, полностью ликвидированы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городской администрации.

3 июня во время мощной грозы и сильного ветра на Среднем Урале погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС. Власти Нижнего Тагила планировали выделить более 105 млн рублей из бюджета города на ликвидацию последствий непогоды.

"Все ремонтно-восстановительные работы в городе завершены. Сейчас мы ждем поступления денежных средств за выполненные работы. Деньги из областного бюджета поступят в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

Ранее врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что объем ущерба, причиненного ураганом, превышает 170 млн рублей. В региональном Министерстве энергетики и ЖКХ уточнили, что в целом по региону объем ущерба, включая тот, что понесли энергокомпании и энергообъекты, составляет 500 млн рублей.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, ущерб, причиненный кровлям домов, составил 70 млн рублей.

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