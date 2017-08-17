Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первые модульные отделения почтовой связи появились в двух поселках Свердловской области

Новости Урала
17 августа, 15:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, августа. /ТАСС

Посетители смогут получить и отправить письма, посылки, отправления ЕМS, подписаться на печатные издания, произвести экспресс-перевод денежных средств, получить пенсию и оплатить коммунальные платежи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Первые в регионе модульные отделения почтовой связи появились в поселке Ленское Туринского района и в селе Свердловское Артинского района Свердловской области. Современные модульные комплексы заменили старые почтовые отделения, в них доступен весь перечень почтовых услуг, сообщает в четверг пресс-служба макрорегиона Урал "Почты России".

"В поселке Ленское Туринского района и в селе Свердловское Артинского района Свердловской области установили модульные отделения почтовой связи. Современные модульные комплексы установили вместо обветшавших почтовых отделений, расположенных на арендованных площадях. Жителям поселков будет доступен весь перечень почтовых услуг стационарного почтового отделения, они смогут получить и отправить письма, посылки, бандероли, отправления первого класса, отправления ЕМS, подписаться на печатные издания, произвести экспресс-перевод денежных средств, получить пенсию и оплатить коммунальные платежи", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в модульных отделениях почтовой связи установлены стационарные обогреватели для работы зимой и кондиционеры для работы летом. "Оборудовано рабочее место для оператора, есть хозяйственный отсек, помещение для приема и обслуживания клиентов. При этом модуль автономен и требует лишь подключения к электросетям", - уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным уральского отделения "Почты России", подготовлены два резервных модульных отделения на случай чрезвычайных ситуаций. "Такие сооружения хороши тем, что при необходимости их можно перевезти на другое место, жители которого сразу же получают возможность пользоваться всеми услугами почтовой связи. По качественным характеристикам данные объекты соответствуют современным капитальным зданиям, срок их эксплуатации - от 30 лет", - цитирует пресс-служба директора макрорегиона Урал "Почты России" Дмитрия Киселева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
6
В Минске открыли изготовленный на Урале памятник основателю ансамбля "Песняры"
4
Возбуждено дело после взрыва газа на предприятии в Тобольске
Экскаватор ЭКГ-35
6
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Требующий 30 млрд руб. от МТС тамбовчанин ранее пытался отсудить 1 млрд руб. у Минфина
2
Барду Новикову предъявлено окончательное обвинение по делу о хищении денег пайщиков
3
На Украине снесли все известные памятники Ленину
4
Грозы на южных курортах и заморозки на Северо-Западе России: лето подходит к концу
5
Киев начал передавать на территорию Крыма сигналы от пяти украинских каналов
6
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
7
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама