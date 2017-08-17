Первые модульные отделения почтовой связи появились в двух поселках Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Первые в регионе модульные отделения почтовой связи появились в поселке Ленское Туринского района и в селе Свердловское Артинского района Свердловской области. Современные модульные комплексы заменили старые почтовые отделения, в них доступен весь перечень почтовых услуг, сообщает в четверг пресс-служба макрорегиона Урал "Почты России".

"В поселке Ленское Туринского района и в селе Свердловское Артинского района Свердловской области установили модульные отделения почтовой связи. Современные модульные комплексы установили вместо обветшавших почтовых отделений, расположенных на арендованных площадях. Жителям поселков будет доступен весь перечень почтовых услуг стационарного почтового отделения, они смогут получить и отправить письма, посылки, бандероли, отправления первого класса, отправления ЕМS, подписаться на печатные издания, произвести экспресс-перевод денежных средств, получить пенсию и оплатить коммунальные платежи", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в модульных отделениях почтовой связи установлены стационарные обогреватели для работы зимой и кондиционеры для работы летом. "Оборудовано рабочее место для оператора, есть хозяйственный отсек, помещение для приема и обслуживания клиентов. При этом модуль автономен и требует лишь подключения к электросетям", - уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным уральского отделения "Почты России", подготовлены два резервных модульных отделения на случай чрезвычайных ситуаций. "Такие сооружения хороши тем, что при необходимости их можно перевезти на другое место, жители которого сразу же получают возможность пользоваться всеми услугами почтовой связи. По качественным характеристикам данные объекты соответствуют современным капитальным зданиям, срок их эксплуатации - от 30 лет", - цитирует пресс-служба директора макрорегиона Урал "Почты России" Дмитрия Киселева.