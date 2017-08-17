Памятник композитору Александру Алябьеву открыли на его родине в Тобольске

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ТАСС, 17 августа. Памятник композитору Александру Алябьеву открылся на его родине в Тобольске (Тюменская область) к 230-й годовщине со дня его рождения. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы.
"Монумент установлен в парке "Ермаково поле" к памятной дате - 230-й годовщине со дня рождения знаменитого тоболяка. Автор памятника - заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Мильченко", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что инициатор проекта - председатель президиума Тюменского регионального общественного благотворительного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов.
"В Тобольске есть улица Алябьева, колледж искусств и культуры, музыкальный фестиваль носят его имя", - отметила на торжественной церемонии открытия депутат областной думы, руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева.
В беседе с корреспондентом ТАСС Елфимов сообщил, что композитор изображен в полный рост. "Он стоит в гражданском платье, рука вытянута, смотрит вверх. На руке у его сидит поющий соловей", - сказал собеседник агентства.
Алябьев родился в 1787 в Тобольске, он автор около 200 романсов, среди них "Соловей", "Зимняя дорога", "Вечерний звон", шести опер, 20 музыкальных комедий. Алябьев в Тобольске организовал симфонический оркестр казачьей музыки, руководил хоровыми концертами, выступал как дирижер и пианист.