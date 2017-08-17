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На Урале откроется центр, где будут готовить сестер милосердия

Новости Урала
17 августа, 17:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, августа /ТАСС

В Центре по обучению церковному социальному служению в Екатеринбурге также можно будет узнать пошаговый алгоритм создания добровольческой службы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа /ТАСС/. Центр по обучению церковному социальному служению, где будут готовить сестер милосердия, откроется в Екатеринбурге. Образовательные курсы до конца августа пройдут 18 священников и мирян из различных епархий, сообщили в пресс-службе в Екатеринбургской епархии.

"В процессе обучения участники узнают, как организовать социальную деятельность на приходе, как организовать православное братство и сестричество милосердия, как взаимодействовать со СМИ. Узнают пошаговый алгоритм создания добровольческой службы, а также особенности работы со слабослышащими, нарко- и алкоголезависимыми, психически больными, бездомными людьми и многое другое", - приводит пресс-служба слова руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерея Евгения Попиченко.

В епархии добавили, что в дальнейшем в центре также смогут пройти образовательные курсы православные верующие из Казахстана, поскольку Екатеринбург расположен вблизи границы РФ с Казахстаном.

Участники курсов посетят пост милосердия в Комплексном центре социального обслуживания "Малахит", детский дом- интернат для умственно отсталых детей и городскую травматологическую больницу № 36. Также они познакомятся с работой православного приюта "Нечаянная радость" для женщин с детьми в кризисной ситуации, центра защиты семьи "Колыбель", церковного центра гуманитарной помощи и социальными проектами обители милосердия при храме преподобномученицы Елисаветы.

"Екатеринбург станет постоянным региональным центром по обучению церковному социальному служению - стажировки для руководителей социальных отделов и приходских соцработников будут проходить раз в год", - добавили в пресс-службе.

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