Свердловская область будет сотрудничать с производителем электробусов из Белоруссии

ТАСС, 17 августа. Власти Среднего Урала договорились о сотрудничестве с руководством компании "Белкоммунмаш", одним из ведущих производителей наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Как в четверг сообщили журналистам в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, речь идет о поставках машин и локализации производства на территории региона.

"Во-первых, такой беспроводной транспорт нам необходим, его применение существенно облегчает выстраивание маршрутов городского общественного транспорта. А во-вторых, я предложил руководству предприятия локализовать часть производства электробусов в Свердловской области. <…> Сегодняшние договоренности - это только начало, мы будем работать над реализацией этого проекта. Но то, что "Белкоммунмаш" наши предложения принял, это совершенно точно", - цитирует департамент временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В департаменте информполитики уточнили, что электробус объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса. "Он оборудован системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов, что позволяет этому виду транспорта преодолевать короткие маршруты - до 15 километров - без контактной сети, осуществляя пятиминутную зарядку на конечных остановочных пунктах. В столице Белоруссии электробусы работают на двух маршрутах", - говорится в сообщении.

Предварительные договоренности о возможном использовании белорусской техники на Среднем Урале были достигнуты в июле в ходе рабочей встречи Евгения Куйвашева с вице-премьером Республики Беларусь Владимиром Семашко.