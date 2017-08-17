Инцидент на филиале "СГ-транс" в Тобольске не повлиял на выполнение заказов компании

ТАСС, 17 августа. Инцидент, произошедший на территории ремонтно-испытательного пункта (РИП) "СГ-транс" в Тобольске (Тюменская область), в результате которого пострадали три человека, не повлиял на выполнение заказов клиентов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Инцидент не повлияет на выполнение обязательств Тобольского филиала "СГ-транс" перед контрагентами по количеству и качеству подготовки и ремонтов подвижного состава. Компания продолжает выполнение заказов клиентов в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что причины происшествия устанавливаются. "В компании тщательно следят за ходом проведения расследования: созданы центральный штаб из числа руководителей и работников "СГ-транс", на месте происшествия работает специально созданная комиссия", - уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в ночь на 17 августа. В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что в результате взрыва газовоздушной смеси в здании обрушились конструкции. Пострадали три человека, площадь ожогов у всех порядка 60-70%, они находятся в реанимации.

По факту получения рабочими травм возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах", также проверки проводят областная прокуратура и Северо-Уральское управление Ростехнадзора.

"СГ-транс" оказывает услуги по перевозке сжиженных газов, нефтепродуктов и сырой нефти, нефтехимических грузов в цистернах и танк-контейнерах.