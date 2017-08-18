Три человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном доме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один пострадал в результате пожара в частном жилом доме в городе Ревде в Свердловской области. Трагедия произошла в ночь на пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

"В больницу доставили женщину 1937 года рождения, женщину 1983 года рождения и мужчину 1994 года рождения. Они все погибли, предварительно, от отравления угарным газом. Также в больнице остается 16-летний подросток, он жив. Сейчас тела погибших направлены на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти", - пояснил собеседник агентства.

По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело.

"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства происшествия, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар возник в постройках, которые вплотную примыкают к жилому дому. "Трагедии можно было избежать, если бы в доме были установлены автономные пожарные извещатели, которые на начальной стадии пожара разбудили людей, а значит и позволили им своевременно эвакуироваться из горящего дома и спасти свою жизнь", - уточнили в пресс-службе.

По данным СК, специалисты рассматривают две версии возникновения возгорания: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрических приборов.