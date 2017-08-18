Танкисты ЦВО поражают цели на удалении до 2 км на Гиссарском хребте в Таджикистане

Фарфан: вызов в сборную Перу доказывает, что в "Локомотиве" двигаюсь в верном направленииСпорт 18 августа, 9:48
Чорлука: говорить о шансах "Локомотива" в чемпионате России еще раноСпорт 18 августа, 9:35
Птицы Куршской косы: как их ловят и с чем едятВ стране 18 августа, 9:30
Боксерский бой между Бетербиевым и немцем Кёллингом состоится 31 октября в Лас-ВегасеСпорт 18 августа, 9:28
Консульство РФ пока не подтверждает информацию о пострадавших в Барселоне россиянахОбщество 18 августа, 9:19
Чорлука попросил Самедова помочь хорватскому футболисту Пашаличу освоиться в "Спартаке"Спорт 18 августа, 9:04
Правительственные силы в Сирии окружают террористов в районе города АкербатАрмия и ОПК 18 августа, 8:58
СМИ: "Челси" может оштрафовать футболиста Косту на €3,2 млнСпорт 18 августа, 8:55
Власти Каталонии заявили о связи между терактом в Барселоне и нападением в КамбрильсеМеждународная панорама 18 августа, 8:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 августа. Танкисты 201-й российской военной базы учатся поражать маневренные цели на дальностях до 2 км в предгорьях Гиссарского хребта на западе Таджикистана. Минимальное расстояние до целей составляет 150 м, сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Мишени имитируют автомобили повышенной проходимости, расчеты безоткатных орудий и противотанковых управляемых ракет. Для их поражения используется вся огневая мощь Т-72: 125-мм пушки и пулеметы. В ходе маневров танкисты проверили свои навыки по приведению танка из походного положения в боевое, сборке и разборке штатного пулемета, разведке, обнаружению целей и загрузке боеприпасов", - сказали в пресс-службе.
201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.