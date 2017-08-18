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Танкисты ЦВО поражают цели на удалении до 2 км на Гиссарском хребте в Таджикистане

Новости Урала
18 августа, 9:42 UTC+3 ТАСС

Мишени имитируют автомобили повышенной проходимости, расчеты безоткатных орудий и противотанковых управляемых ракет

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ТАСС, 18 августа. Танкисты 201-й российской военной базы учатся поражать маневренные цели на дальностях до 2 км в предгорьях Гиссарского хребта на западе Таджикистана. Минимальное расстояние до целей составляет 150 м, сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Мишени имитируют автомобили повышенной проходимости, расчеты безоткатных орудий и противотанковых управляемых ракет. Для их поражения используется вся огневая мощь Т-72: 125-мм пушки и пулеметы. В ходе маневров танкисты проверили свои навыки по приведению танка из походного положения в боевое, сборке и разборке штатного пулемета, разведке, обнаружению целей и загрузке боеприпасов", - сказали в пресс-службе.

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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