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На Урале погашен долг по зарплате в 15,3 млн рублей перед работниками инженерного центра

Новости Урала
18 августа, 9:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, августа. /ТАСС

Задолженность сформировалась за июнь-июль 2017 года перед 505 работниками

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в сумме более 15,3 млн рублей погашена перед 505 работниками "Инженерного центра энергетики Урала". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Установлено, что у ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" имелась задолженность по выплате заработной платы за период июнь-июль 2017 года перед 505 работниками в сумме свыше 15,3 млн рублей. По результатам надзорных мероприятий прокуратура внесла представление генеральному директору инженерного центра об устранении нарушений трудового законодательства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы полностью погашена.

"Инженерный центр энергетики Урала" - региональный инженерный центр, расположенный в Екатеринбурге. Среди основных видов деятельности - комплексное проектирование и инжиниринг сооружения и реконструкции энергетических объектов.

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