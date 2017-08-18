Товарооборот Свердловской области и Белоруссии вырос на треть

ТАСС, 18 августа. Свердловская область и Республика Беларусь за пять месяцев увеличили товарооборот на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам врио главы региона Евгений Куйвашев.

"После некоторого спада взаимная торговля за пять месяцев текущего года выросла почти на треть к аналогичному периоду 2016 года. Позитивная динамика сохраняется. В прошлом году исполнилось 15 лет с момента подписания соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и Беларусью. <…> Мы укрепили связи в экономике, гуманитарной сфере, реализовали много проектов", - сказал Куйвашев.

Пресс-секретарь регионального Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Елена Палаткина уточнила, что по итогам 2016 года товарооборот Свердловской области с республикой превысил $197 млн.

"Основные позиции в экспорте Свердловской области в Республику Беларусь занимают металлы и изделия из них - 55%, в том числе черные металлы и изделия из них - 22% (изделия для железнодорожных путей, трубы, прокат). Из Республики Беларусь в Свердловскую область в основном поставлялась машиностроительная продукция - 35% (грузовые автомобили, автопогрузчики)", - сообщила Палаткина.

В министерстве добавили, что в январе-мае 2017 года двусторонняя торговля продемонстрировала рост на 30,7%, за указанный период товарооборот составил $98 млн. Максимальный оборот внешней торговли зафиксирован в 2012 году - более $578 млн.