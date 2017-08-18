Пропавшую в Башкирии девочку нашли в лесу живой

УФА, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили девочку, пропавшую в четверг вечером в Давлекановском районе Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД.

"Девочку нашли недалеко в лесу сотрудники полиции, она жива. Сейчас доставляют медики", - пояснила собеседница агентства.

Вечером 17 августа в правоохранительные органы республики поступило сообщение о том, что в деревне Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района пропал ребенок. По версии следствия, около 13:00 17 августа девочка гуляла во дворе и ушла за территорию. Другие дети видели ее на окраине деревни. Местные жители пытались самостоятельно найти ребенка, но, поняв, что не справятся, сообщили в полицию.

Ранее в пятницу управление Следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". К поискам девочки были привлечены подводники МЧС, сотрудники МВД, авиация Росгвардии и около 200 волонтеров.