Врачи в Тюмени спасли ребенка, проглотившего голову куклы диаметром 5 см

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Врачи в Тюмени спасли ребенка, проглотившего голову куклы диаметром 5 смНовости Урала 18 августа, 10:51
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ТАСС, 18 августа. Врачи в Тюменской области спасли ребенка, который проглотил голову куклы диаметром почти пять сантиметров. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Областной клинической больницы №2.
"Дело шло к проведению открытой операции... Решили попробовать извлечь игрушку с помощью вакуумного аспиратора", - цитируют в пресс-службе врача эндоскопического отделения больницы Вугара Амирасланлы.
В медучреждении добавили, что все это время ребенок находился под наркозом, после пробуждения его беспокоило только першение в горле.
"За многолетнюю практику с таким случаем столкнулись впервые. Чаще всего у детей из пищевода, желудка и бронхов достают монеты номиналом от пяти копеек до десяти рублей, мелкие игрушки и их фрагменты: бусины, колечки, иголки, булавки. Реже встречаются флешки, колпачки от ручек и фломастеров, шурупы и гвозди", - добавили в больнице.