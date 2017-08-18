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Более 250 тыс. бутылок водки изъято на крупнейшем нелегальном производстве алкоголя в УрФО

Новости Урала
18 августа, 10:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, августа. /ТАСС

В поселке Лосиный Свердловской области обнаружены три автоматические линии розлива и около 100 тыс. литров спиртосодержащей жидкости

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росалкогольрегулирования ликвидировали крупнейшее в Уральском федеральном округе (УрФО) нелегальное производство алкоголя, которое было расположено в Свердловской области. Об этом в пятницу сообщил ТАСС пресс-секретарь ведомства Александр Куликов.

"Представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области ликвидировали крупнейшее нелегальное производство алкоголя в УрФО. В ходе проверки помещений в поселке Лосиный установлен факт незаконного производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а также производства продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками (ФСМ). Обнаружены три автоматические линии розлива, емкостной парк, около 100 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, более 56 тыс. литров этилового спирта, а также 257 тыс. бутылок водки различных наименований", - уточнил собеседник агентства.

Основное технологическое оборудование, сырье и готовая продукция арестованы. "Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по УрФО проводится административное расследование", - резюмировали в пресс- службе.

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