Европейский антициклон раньше времени принес на Урал "бабье лето"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Антициклон, пришедший на Урал с территории Европы, принес в Свердловскую область "бабье лето". В регионе установилась сухая, теплая погода, а воздух прогрелся до 24-29 градусов тепла, сообщила в пятницу главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. Она подчеркнула, что традиционно "бабье лето" на Среднем Урале наступает в сентябре, однако в этом году теплых продолжительных дней в первый месяц осени не ожидается - температура будет держаться на уровне 13 градусов, ночью возможны заморозки.

"Бабье лето" - это как правило не особо длительный период. Этот теплый период, который у нас наступил, можно принять за "бабье лето". Европейский антициклон стал первым за это лето, который задержится надолго, так как до этого антициклоны с теплой погодой на Среднем Урале задерживались максимум на день", - сказала Шепоренко.

Она добавила, что лето в этом году в Свердловской области "разгулялось" достаточно поздно - в середине июля. "Лето 2016 года было рекордно жарким и сухим. В этом году в Екатеринбурге за все лето температура воздуха 25 градусов и выше держалась всего 14 дней, в прошлом году такая температура летом наблюдалась 53 раза", - уточнила главный синоптики Свердловской области.

Она добавила, что нынешнее лето на Среднем Урале можно разделить на два периода. "Первый период длился до 10-12 июля, когда было дождливо и достаточно прохладно. Второй период начался с 13 июля - осадков стало меньше, стало больше теплых дней. Особо жарких температур этим летом не было - мы с трудом "дотягивали" в некоторые дни до 30 градусов жары", - сказала Шепоренко.

По ее словам, обильные осадки, которые наблюдались в июне и первой декаде июля, привели к дождевым паводкам на Среднем Урале. "Гидрологи назвали это явление уникальным, так как перерыва между весенними и дождевыми паводками, который обычно наступает в июне-июле, в этом году в Свердловской области не было", - уточнила Шепоренко.

По ее словам, в ближайшую неделю температура "будет идти по нарастающей". Будет преимущественно без осадков - на севере Свердловской области днем воздух прогреется до 18 градусов, в южных - до 24-29 градусов.