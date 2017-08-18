Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жительница Сургута, впавшая в кому в Турции, находится в реанимации столичной клиники

Новости Урала
18 августа, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Состояние 34-летней Кристины Максимюк оценивается как тяжелое

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Жительница Сургута Кристина Максимюк, впавшая в кому в Турции, находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пятницу в московской больнице имени Юдина.

34-летняя Максимюк прилетела вместе с сестрой на отдых в Турцию 7 августа. В тот же день у нее случился инфаркт, в результате чего женщина впала в кому. 17 августа самолет доставил пациентку в Москву.

"Она находится в третьей реанимации. Состояние оценивается как тяжелое", - сказала собеседница агентства в справочной медучреждения.

Ранее сестра туристки Надежда Гуменюк сообщала, что в столичной клинике планировалось провести полное обследование больной. По данным турецких врачей, из-за кислородного голодания сильно пострадал мозг женщины. Никаких манипуляций они не проводили, занимаясь только поддерживающей терапией.

Смотрите также

Самолет с впавшей в кому в Турции туристкой из ХМАО на борту вылетел в Россию

Впавшую в кому в Турции туристку из ХМАО в четверг доставят в Москву

Генконсульство РФ в Анталье решает вопрос о перевозке из Турции впавшей в кому туристки

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
6
В Минске открыли изготовленный на Урале памятник основателю ансамбля "Песняры"
4
Возбуждено дело после взрыва газа на предприятии в Тобольске
Экскаватор ЭКГ-35
6
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Рособрнадзор приостановил лицензии двух вузов и запретил прием еще в два
3
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
4
Источник: певец Евгений Осин пропал без вести
5
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
6
Митрополит Иларион: авторитет Русской православной церкви в стране и мире очень высок
7
Теракты в Каталонии. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама