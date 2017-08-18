Жительница Сургута, впавшая в кому в Турции, находится в реанимации столичной клиники

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Жительница Сургута Кристина Максимюк, впавшая в кому в Турции, находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пятницу в московской больнице имени Юдина.
34-летняя Максимюк прилетела вместе с сестрой на отдых в Турцию 7 августа. В тот же день у нее случился инфаркт, в результате чего женщина впала в кому. 17 августа самолет доставил пациентку в Москву.
"Она находится в третьей реанимации. Состояние оценивается как тяжелое", - сказала собеседница агентства в справочной медучреждения.
Ранее сестра туристки Надежда Гуменюк сообщала, что в столичной клинике планировалось провести полное обследование больной. По данным турецких врачей, из-за кислородного голодания сильно пострадал мозг женщины. Никаких манипуляций они не проводили, занимаясь только поддерживающей терапией.