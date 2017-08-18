Житель Урала совершил самоубийство во время трансляции в соцсети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит проверку по факту обнаружения в лесу тела местного жителя, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным местных СМИ, 22-летний житель города Верхняя Салда Свердловской области совершил самоубийство в прямом эфире. Молодой человек устроил трансляцию с сотового телефона на своей странице в соцсети.

"Организована проверка по сообщению об обнаружении тела молодого человека в лесу", - сообщили в пресс-службе.