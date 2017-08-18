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Житель Урала совершил самоубийство во время трансляции в соцсети

Новости Урала
18 августа, 13:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, августа. /ТАСС

СК проводит проверку по сообщению об обнаружении тела молодого человека в лесу

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит проверку по факту обнаружения в лесу тела местного жителя, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным местных СМИ, 22-летний житель города Верхняя Салда Свердловской области совершил самоубийство в прямом эфире. Молодой человек устроил трансляцию с сотового телефона на своей странице в соцсети.

"Организована проверка по сообщению об обнаружении тела молодого человека в лесу", - сообщили в пресс-службе.

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