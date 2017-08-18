Уральские ученые прогнозируют снижение урожая сельхозкультур на четверть из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного аграрного университета прогнозируют в этом году снижение урожая теплолюбивых сельскохозяйственных культур в Свердловской области на 25% в сравнении с показателем прошлого года. Причиной спада стала дождливая и прохладная погода, сообщил в пятницу декан факультета агротехнологии и землеустройства вуза Михаил Карпухин.

Он уточнил, что от неурожая больше всего пострадали сады и огороды, так как крупным фермерским хозяйствам за счет применения современных технологий удалось спасти фрукты и овощи.

"Набрать тот урожай, что был в прошлом году, уже невозможно <...>, в этом году он у садоводов в теплицах меньше на 25%. Если говорить о баклажанах, перцах или кабачках, то снижение произошло на 18%. В некоторых местах урожай картофеля минимален <...> Все из-за пасмурных дней и низких температур", - сказал Карпухин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Отсутствие кислорода и заболевания повлияли на картофель

По его словам, самыми неурожайными стали сады и огороды, которые расположены в низинах и в районе торфяников. "Когда были постоянные дожди в этих местах, не было доступа кислорода к клубням, и они "задыхались", - отметил Карпухин.

Обильные летние дожди привели к вспышке фитофтороза (заболевание растений, которое поражает листья сельхозкультур), поэтому ботва засохла, а сами клубни стали меньше из-за дефицита солнечного света. "Эта проблема коснулась только частных и мелких хозяйств, потому что на больших предприятиях проводилась обработка против этого заболевания", - уточнил ученый.

По его словам, для хорошего урожая овощей минимальная температура должна составлять 15 градусов ночью, когда созревают плоды. А в июне-июле в ночные часы воздух прогревался лишь до 10-12 градусов, были сильные перепады температур.

Яблочный Спас со средним урожаем яблок

В этом году на Среднем Урале ожидается средний урожай яблок. Поэтому большого количества плодов на Яблочном Спасе 19 августа ждать в свердловских храмах не стоит, отметил Карпухин.

"Среднему урожаю яблок способствовали заморозки в конце мая и низкие температуры летом. Яблони, которые зацвели, подмерзли. Остались только те, которые зацвели чуть позже тех заморозков. Конечно, яблоки есть, но их меньше, чем хотелось бы", - сказал Карпухин.

Он отметил, что в этом году практически не будет груши - она также цвела в период майских заморозков. По аналогичной причине прогнозируется и слабый урожай слив. "Так как температура была низкая <...>, пыльца была мокрая <...>, пчелы практически не летали, опыления не произошло. Садоводы сначала обрадовались, что завязи появились, но они оказались не опыленными", - уточнил Карпухин.

По его словам, хорошем урожаем порадовала только вишня, также должен быть неплохой урожай моркови и лука. "Для них была комфортная температура эти летом. Кроме того, хозяйства, которые выращивали корнеплоды в гребнях и грядках, получили прирост урожая на 30%", - отметил ученый.

Сентябрьская погода также повлияет на урожай

Дальнейшая судьба урожая полностью зависит от погоды в сентябре. "Если будет сухо и тепло, то садоводы и предприятия смогут быстро и беспроблемно убрать урожай. Если будет такая температура, как сейчас (23 градуса), то, я думаю, мы должны успеть справиться с этим делом (сбором урожая)", - добавил Карпухин.

Главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что предварительный прогноз Росгидромета на сентябрь для региона оптимистичный.

"Погода в сентябре будет в рамках нормы - около 13 градусов. Только в первой декаде сентября могут быть небольшие заморозки. Осадков будет значительно меньше, чем в июне и июле", - сказала Шепоренко на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Карпухин добавил, что сейчас уральским садоводам необходимо сосредоточиться на подготовке к зиме. В частности, на подкормке фосфорно-калийными составляющими (золой и другими удобрениями).

"Чем влажнее год, тем сильнее надо готовить растения к перезимовке. Азот, находящийся в почве, становится доступен, растения сильно развивают стебли и листья, но не зреет древесина. Чтобы такого не произошло, необходимо уже сейчас закладывать удобрения в почву. Особое внимание надо уделить яблоне, так как на упавшие яблоки летят вредители, которые могут помешать росту еще зреющих плодов", - добавил ученый.