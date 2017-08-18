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Активисты ОНФ обнаружили гору снега на несанкционированной свалке в Челябинске

Новости Урала
18 августа, 15:27 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Местные власти обязаны ликвидировать свалку в течение двух месяцев

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС/Архив

ЧЕЛЯБИНСК, 18 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили несанкционированную свалку в Челябинске с горой перемешанного с мусором прошлогоднего снега, высота которой достигает человеческого роста.

Площадка, покрытая почерневшим снегом, прилегает к улице Радонежской в Курчатовском районе Челябинска. Активисты ОНФ приехали на место во время проведения рейда по заявлениям работников соседних офисных зданий. Сотрудники офисов пояснили, что снег, скорее всего, свозили на свалку зимой после уборки улиц.

Вместе с активистами ОНФ в рейде приняли участие представители власти. "Это несанкционированная свалка снега. Администрации Курчатовского района Челябинска уже выдано предостережение. Она обязана ликвидировать свалку в течение двух месяцев", - пояснил ТАСС во время рейда представитель Министерства экологии Челябинской области.

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