В уральском селе Уйское объявлен карантин по бешенству

ЧЕЛЯБИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти ввели до особого распоряжения карантин по бешенству в селе Уйское Челябинской области. Местным жителям запрещено вывозить животных из села, говорится в распоряжении правительства области, которое было опубликовано на официальном сайте.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта - село Уйское Уйского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской области. <...> Ввести запреты на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на территории неблагополучного пункта; на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта. <...> Ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены распоряжением правительства Челябинской области", - говорится в распоряжении.

Как уточнили в пресс-службе администрации Уйского района, карантин был введен после того, как в селе бешеная собака покусала несколько человек. "Пострадавшие получили все необходимое профилактическое лечение. <...> В селах Уйское и Горки специалисты ветслужбы района обошли дворы и сделали вакцину от бешенства пятистам кошкам и собакам", - пояснили в пресс-службе районной администрации.

Там добавили, что по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Уйского района, на отлов беспризорных собак выделены деньги. Сейчас Управление сельского хозяйства формирует заявки, которые направит в специальную лицензированную организацию.