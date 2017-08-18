Меццо-тинто: в Екатеринбурге открылся фестиваль редкого вида гравюры

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Четвертый международный фестиваль меццо-тинто стартовал на Урале в пятницу. Работы в редчайшей технике гравюры, которая считается элитарной, привезли 87 художников из 32 стран. Аргентинская художница Дебора Чапман прямо на открытии фестиваля показала методику создания оттисков меццо-тинто на примере своей работы "Екатеринбург". Небольшую гравюру отпечатали на станке, который и сам является экспонатом Екатеринбургского музея изобразительных искусств.