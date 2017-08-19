В Сургуте сохраняется стабильная обстановка

ТАСС, 19 августа. Стабильная обстановка сохраняется в Сургуте, где днем в субботу мужчина с ножом напал на людей и ранил семерых человек. Об этом в субботу на заседании оперативного штаба в Сургуте сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.

"Хочу отметить, что все ответственные структуры сработали слаженно и оперативно. Обстановка в городе стабильная. По докладам ответственных лиц, задействованы все имеющиеся у нас возможности и ресурсы. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказала Комарова.

"Если нужна помощь любая, от консультационной до отправки пострадавших в федеральный центр, мы готовы сделать все необходимое", - добавила она в ходе заседания оперативного штаба.

В субботу мужчина напал с ножом на прохожих в Сургуте, ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, нападавший был ликвидирован.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи уже установили его личность, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. По словам Петренко, на молодого человека запрошены характеризующие материалы, будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях.