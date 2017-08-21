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Рейс "Аэрофлота" Петербург - Екатеринбург направлен на запасной аэродром из-за тумана

Новости Урала
21 августа, 7:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, августа. /ТАСС

Остальные самолеты прибывают и вылетают с незначительной задержкой

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, из-за тумана направлен на запасной аэродром в Челябинске, а не в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"На запасной в Челябинск ушел только один рейс SU-6401 из Петербурга. Все остальные прибывают и вылетают с незначительной задержкой", - сказала собеседница агентства.

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