Рейс "Аэрофлота" Петербург - Екатеринбург направлен на запасной аэродром из-за тумана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, из-за тумана направлен на запасной аэродром в Челябинске, а не в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"На запасной в Челябинск ушел только один рейс SU-6401 из Петербурга. Все остальные прибывают и вылетают с незначительной задержкой", - сказала собеседница агентства.