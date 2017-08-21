Суд начал рассмотрение по существу дела о ДТП в ХМАО, в котором погибли 10 детей

ТАСС, 21 августа. Ханты-Мансийский районный суд в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о ДТП с автобусом, перевозившим детскую спортивную команду, в котором погибли 10 детей, сообщили в суде.

"Сегодня в 10:00 (08:00 мск) началось первое судебное заседание по существу. Подробности будут позже", - отметили в суде.

Ранее прокуратура поддержала предъявленные обвинения фигурантам по данному делу. Ханты-Мансийский районный суд продлил арест четырем обвиняемым до 11 ноября.

Перед судом предстали директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, которой предъявлено обвинение по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук - по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", а также водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов, который обвиняется по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Обстоятельства ДТП

По данным следствия, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры СДЮСШОР "Сибиряк" в количестве 33 человек выехали из Ханты-Мансийска в направлении города Нефтеюганска на автобусе, которым управлял Зайнуллин. На 926-м километре автомобильной дороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск автобус столкнулся с двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска тягачом Volvo под управлением водителя Раиля Саитханова, нарушившего ПДД и выехавшего на полосу встречного движения.

Столкновение привело к изменению траектории движения автобуса, после чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом Scania. В результате ДТП погибло 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести, двум детям причинены повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.

Детали расследования

По данным СК РФ, из заключения автотехнической судебной экспертизы следует, что водитель Scania при любых условиях в сложившейся ситуации не имел технической возможности избежать столкновения, что исключает его привлечение к уголовной ответственности.

В ведомстве отмечают, что ни Тарасова, ни ее подчиненные не направили в подразделение ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. Оснований для закрытия трассы по погодным или иным причинам у сотрудников ГИБДД не имелось. Согласно заключениям судебных экспертиз и иным материалам уголовного дела, дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 м.

В ходе предварительного следствия также проверено выполнение обязанностей должностными лицами дорожной службы, службы, согласовавшей проезд крупногабаритной техники, сотрудников АО "Башнефтегеофизика", являвшегося собственником груза.

Дана юридическая оценка действиям лиц, организовавших соревнования и перевозку детей, в частности, представителей департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа, "Юграмегаспорт", комитета по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска, а также сотрудников регионального ГИБДД.

Также следователи установили, что Саитханов в июне 2016 года был лишен по решению суда водительских прав, но сведения об этом в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре. В связи с этим следственным управлением по Республике Башкортостан организована и проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье УК РФ "Халатность".

По результатам служебной проверки, проведенной на основании внесенного в МВД по Республике Башкортостан представления, факт грубого нарушения законодательства сотрудниками ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Уфе подтвердился: командир указанного подразделения и старший инспектор привлечены к дисциплинарной ответственности.