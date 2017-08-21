Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школьники представили разработки на закрытии смены центра для одаренных детей на Урале

Новости Урала
21 августа, 9:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, августа. /ТАСС

Врио главы Свердловской области Евгений Куйвашев с помощью разработки участников смены померил температуру

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Школьники представили инновационные разработки на закрытии пилотной смены образовательного центра "Золотое сечение", который создан в Свердловской области по модели сочинского "Сириуса". Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики губернатора региона.

"В последний день работы "Золотого сечения" врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева ознакомились с итоговыми проектами школьников, которые были созданы в ходе смены. Так, врио главы региона померил температуру с помощью разработки участников смены Health Bracelet. Кроме того, школьники продемонстрировали созданный ими модуль для очков SeeEYE", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"

Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"

По словам Куйвашева, одаренные школьники, проявившие себя в образовательном центре, станут кадровым резервом региона. "Эти ребята должны всегда оставаться в поле зрения органов власти, бизнеса, образовательного сообщества и средств массовой информации. Такая поддержка очень поможет им в жизни, а нам поможет вырастить достойные кадры для региона. Знаю, что представители промышленных корпораций Среднего Урала уже встречались с детьми, выступали экспертами даже на промежуточных этапах подготовки проектов, это хороший знак того, что руководители ведущих предприятий заинтересованы в притоке талантливой молодежи", - отметил он.

Ранее сообщалось, что первая академическая смена в центре открылась 1 августа. Участие в ней приняли почти 200 школьников в возрасте от 13 до 15 лет, которые прошли подготовку по четырем направлениям: "Наука", "Спорт", "Искусство" и "Народные промыслы".

О центре

Соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса" было подписано в декабре 2016 года. Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети будут заниматься научными исследованиями, выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.

На международной промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге была подписана дорожная карта по организации работы центра, в том числе по части поиска талантливых школьников. Также в планах - реализация программ повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми, и организация дистанционного взаимодействия с "Сириусом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
4
Возбуждено дело после взрыва газа на предприятии в Тобольске
Экскаватор ЭКГ-35
6
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики попытались прорвать линию обороны ДНР рядом с Донецком
2
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
3
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
4
ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ "Северо-Восточный альянс"
5
"Радар ммс": новый российский экраноплан появится "в железе" после 2020 года
6
В Москве арестован глава компании "Настюша" за задержку строительства ЖК Царицыно
7
Путин посетил джазовый фестиваль в Коктебеле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама