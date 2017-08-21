Школьники представили разработки на закрытии смены центра для одаренных детей на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Школьники представили инновационные разработки на закрытии пилотной смены образовательного центра "Золотое сечение", который создан в Свердловской области по модели сочинского "Сириуса". Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики губернатора региона.

"В последний день работы "Золотого сечения" врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева ознакомились с итоговыми проектами школьников, которые были созданы в ходе смены. Так, врио главы региона померил температуру с помощью разработки участников смены Health Bracelet. Кроме того, школьники продемонстрировали созданный ими модуль для очков SeeEYE", - говорится в сообщении.

По словам Куйвашева, одаренные школьники, проявившие себя в образовательном центре, станут кадровым резервом региона. "Эти ребята должны всегда оставаться в поле зрения органов власти, бизнеса, образовательного сообщества и средств массовой информации. Такая поддержка очень поможет им в жизни, а нам поможет вырастить достойные кадры для региона. Знаю, что представители промышленных корпораций Среднего Урала уже встречались с детьми, выступали экспертами даже на промежуточных этапах подготовки проектов, это хороший знак того, что руководители ведущих предприятий заинтересованы в притоке талантливой молодежи", - отметил он.

Ранее сообщалось, что первая академическая смена в центре открылась 1 августа. Участие в ней приняли почти 200 школьников в возрасте от 13 до 15 лет, которые прошли подготовку по четырем направлениям: "Наука", "Спорт", "Искусство" и "Народные промыслы".

О центре

Соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса" было подписано в декабре 2016 года. Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети будут заниматься научными исследованиями, выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.

На международной промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге была подписана дорожная карта по организации работы центра, в том числе по части поиска талантливых школьников. Также в планах - реализация программ повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми, и организация дистанционного взаимодействия с "Сириусом".