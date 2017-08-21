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Мотострелки ЦВО разгромили "бандгруппу" на учениях близ таджико-афганской границы

Новости Урала
21 августа, 12:25 UTC+3 ТАСС

В маневрах было задействовано более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц техники

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© Пресс-служба ЦВО/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Российские мотострелки при поддержке реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" и авиации разгромили условную бандгруппу в ходе тактических учений с боевой стрельбой, которые завершились на полигоне Харб-Майдон близ таджико-афганской границы. Об этом в понедельник сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

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"По замыслу учений, разведчики обнаружили скрытый на обратных скатах гор базовый лагерь "боевиков", а также вскрыли замаскированную систему подвижных огневых точек. С помощью комплексов разведки "Стрелец" координаты были переданы экипажам ударных вертолетов Ми-24, расчетам реактивных установок "Град" и "Ураган", а также автоматических гранатометов. После нанесения ударов и блокирования малочисленных отступающих групп разгром вооруженного формирования завершили мотострелковые подразделения на бронетранспортерах БТР-82А", - сказал Рощупкин.

Участники учений отработали вопросы маршевой подготовки, развертывания системы связи и управления, нормативы поражения целей и противоогневых маневров, взаимодействия подразделений в единой оперативной обстановке.

"В практических действиях учений, которые завершились на полигоне Харб-Майдон близ таджико-афганской границы, было задействовано более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц техники", - отметил полковник.

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