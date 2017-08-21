Свердловский ФРП одобрил первый займ Институту реакторных материалов в 100 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Свердловский Фонд технологического развития (региональное представительство Фонда развития промышленности) одобрил первый займ Институту реакторных материалов в размере 100 млн рублей, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

"Экспертный совет Фонда технологического развития Свердловской области одобрил выделение заемных средств в размере 100 млн рублей на проект Института реакторных материалов (город Заречный), направленный на создание источников на основе радиоизотопов, которые могут быть использованы в промышленности и медицине", - сказали в департаменте.

По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, реализация первого проекта позволит организовать на территории региона высокотехнологичное производство радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности, а также усилить экспортный потенциал благодаря выпуску продукции высоких переделов, востребованной на мировом рынке.

Заместитель директора Института реакторных материалов Павел Карболин отметил, что в планах создание производства радиоизотопа иридий-192, который используется в ядерной медицине, нефтегазовой промышленности и машиностроении, главным образом, для радиографии - выявления дефектов сварных соединений в изделиях из металла. "Также предприятие планирует выпускать востребованные на мировом медицинском рынке радиоизотоп йод-125 для нужд контактной лучевой терапии и радиофармацевтический прекурсор трихлорид лютеция-177", - добавили в департаменте.

Прекурсор трихлорид лютеция-177 является исходным сырьем для изготовления препаратов, предназначенных для терапии нейроэндокринных опухолей и других онкологических заболеваний. В настоящее время данные препараты производятся только за рубежом, где проходят завершающую стадию клинических испытаний. Производство этих препаратов на территории Свердловской области позволит занять нишу на мировом рынке и существенно снизить стоимость лечения.

О региональном фонде

Заемные средства Фонда технологического развития промышленности Свердловской области выделяются совместно с федеральным Фондом развития промышленности на принципах софинансирования в пропорции 30% - региональная часть, 70% - федеральная.

В настоящее время в работе регионального фонда находятся еще 10 заявок свердловских предприятий на сумму около 850 млн рублей.

Как сообщили в фонде, в числе рассматриваемых заявок проекты по производству шумозащитных экранов для транспортного строительства, запуск в серийное производство мобильных агрегатов для ремонта и освоения скважин, строительство современной фабрики по производству детской мебели в Верхней Пышме, разработка и производство линейки высокотехнологичных электродвигателей и другие.

Льготный заем может быть предоставлен через ФТРП на сумму от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых на срок до пяти лет. Займы будут предоставляться на проекты, которые заявитель сам готов профинансировать на 50%. В 2017 году планируется профинансировать проекты свердловских предприятий на сумму порядка миллиарда рублей. Спектр отраслевых направлений, финансируемых фондом, включает в себя ряд подотраслей машиностроения, металлургии, химии, фармацевтики, легкой промышленности, лесопереработки.