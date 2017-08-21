Поисковики обнаружили на Урале обломки транспортника Ли-2 времен ВОВ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Уральские поисковики обнаружили фрагменты военно-транспортного самолета Ли-2, разбившегося в годы Великой Отечественной войны в окрестностях Нижнего Тагила. Как рассказала председатель Свердловской областной ассоциации поисковых отрядов "Возвращение" Елена Скуратова, удалось установить, что на его борту находился директор воронежского авиационного завода №18 им. Ворошилова Матвей Шенкман.
"В поисковый отряд "Соболь" обратился житель Нижнего Тагила, который проезжал мимо горы "Старик Камень" и обнаружил там разбитый самолет. Наши поисковики выехали на место и нашли фрагменты обшивки, гильзы от сигнальной ракетницы, два двигателя. По их номерам удалось установить марку самолета - это Ли-2. Спустя время разведке поискового отряда "Держава" посчастливилось обнаружить на камне под мхом орден Ленина, который имел индивидуальный номер" - сообщила она в понедельник она на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
По ее словам, орден принадлежал директору воронежского авиазавода Матвею Шенкману, наладившему первое производство самолетов Ил-2. "Сейчас к месту крушения самолета направлена еще одна экспедиция для сбора вещей и останков экипажа. Поисковики планируют найти потомков Шенкмана и передать им его личные вещи", - подчеркнула Скуратова.
По словам руководителя поискового отряда "Рокада" Елены Соловьевой, было установлено, что самолет разбился 12 мая 1942 года, в нем находились четыре человека: два летчика, Шенкман и заместитель главного инженера завода Лев Львов.
"Он летел из Куйбышева (ныне Самара), где находился эвакуированный из Воронежа завод, в Нижний Тагил на завод по ремонту самолетов, попал в сложную метеообстановку и, не дойдя 50 км до Нижнего Тагила, врезался в пику горы Шайтан. Экипаж решил не предупреждать аэропорт Нижнего Тагила о прилете. По расположению фрагментов было понятно, что летчики в последний момент пытались сделать вираж вправо", - уточнила руководитель поискового отряда.