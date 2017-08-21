Участники дела о беспорядках в Рефтинском спецучилище приговорены к условным срокам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил участников дела о массовых беспорядках, которые произошли в начале сентября 2016 года в Рефтинском специальном училище закрытого типа для подростков с девиантным поведением, к наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 до 2,5 лет условно. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Все подсудимые были признаны виновными в участии в массовых беспорядках. Суд приговорил троих из них к двум годам лишения свободы условно, двоих - к 2,5 годам лишения свободы условно. Каждому из них назначен испытательный срок на два года. Небольшое наказание обусловлено возрастом подсудимых - все они несовершеннолетние", - сказали там.

Уголовное дело было возбуждено в отношение пяти молодых людей 1999-2001 годов рождения. По версии следствия, они обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках. Установлено, что поводом стало недовольство правилами внутреннего распорядка, существующими в исправительном учреждении.

В конце августа 2016 года неустановленные лица в училище организовали массовые беспорядки и подстрекали нескольких несовершеннолетних воспитанников к применению насилия к сотрудникам учреждения и уничтожению имущества. В результате пострадали сотрудники учреждения, а также было уничтожено имущество на общую сумму более 125 тыс. рублей. Прокуратурой было установлено, что в спецучилище к работе с детьми допускались лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средней тяжести.