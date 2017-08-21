На Урале пройдет премьера первого художественного фильма про писателя Хармса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Премьера первого в России игрового кино про писателя Даниила Хармса состоится на Уральском фестивале кино, который пройдет в Свердловской области со 2 по 8 сентября, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Фильм "Хармс" режиссера Ивана Болотникова вошел в конкурсную программу фестиваля. Зрителям второго Уральского открытого фестиваля российского кино посчастливится увидеть его премьерный показ. Кино снималось при участии России, Литвы и Македонии", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что фильм был снят за 22 дня. "Можно сказать, что этот фильм, формально, ретроспекция. Хармс сидит в тюрьме и вспоминает разные моменты своей жизни. Но в определенный момент повествование вырывается из формальных рамок, переходя к вневременному повествованию", - отметил Болотников в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам организаторов, откроет фестиваль картина "День до" режиссеров Александра Котта, Владимира Котта, Александра Карпиловского и Бориса Хлебникова. "Также пройдут показы ретроспектив Андрея Кончаловского, Сергея Соловьева, Александра Сокурова, Аллы Суриковой, Эльдара Рязанова и Андрея Прошкина. Председателем жюри станет автор фильмов "Орлеан", "Орда", "Игры мотыльков" Андрей Прошкин", - уточнили в пресс-службе.

Уральский открытый фестиваль российского кино пройдет со 2 по 8 сентября в Свердловской области во второй раз. Более 250 показов из фестивальной программы пройдут на 20 киноплощадках Екатеринбурга и Свердловской области.

Даниил Хармс (настоящая фамилия - Ювачев) родился в Санкт-Петербурге 30 декабря 1905 года. Был одним из основателей авангардной поэтической и художественной группы "Объединение реального искусства" (ОБЭРИУ). Хармс предпочитал в творчестве сюрреалистические приемы и за сравнительно недолгий творческий путь (писатель прожил 36 лет) создал множество юмористических рассказов, анекдотов, миниатюр, стихотворений, в том числе для детей. Многие произведения при жизни поэта не печатались и стали доступны читателям лишь после того, как Хармс был реабилитирован в 1956 году.