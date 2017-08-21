Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Урале пройдет премьера первого художественного фильма про писателя Хармса

Новости Урала
21 августа, 15:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, августа. /ТАСС

Фильм "Хармс" режиссера Ивана Болотникова вошел в конкурсную программу Уральского фестиваля кино

Поделиться
Материал из 1 страницы
Режиссер Иван Болотников

Режиссер Иван Болотников

© Станислав Красильников/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Премьера первого в России игрового кино про писателя Даниила Хармса состоится на Уральском фестивале кино, который пройдет в Свердловской области со 2 по 8 сентября, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Фильм "Хармс" режиссера Ивана Болотникова вошел в конкурсную программу фестиваля. Зрителям второго Уральского открытого фестиваля российского кино посчастливится увидеть его премьерный показ. Кино снималось при участии России, Литвы и Македонии", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что фильм был снят за 22 дня. "Можно сказать, что этот фильм, формально, ретроспекция. Хармс сидит в тюрьме и вспоминает разные моменты своей жизни. Но в определенный момент повествование вырывается из формальных рамок, переходя к вневременному повествованию", - отметил Болотников в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам организаторов, откроет фестиваль картина "День до" режиссеров Александра Котта, Владимира Котта, Александра Карпиловского и Бориса Хлебникова. "Также пройдут показы ретроспектив Андрея Кончаловского, Сергея Соловьева, Александра Сокурова, Аллы Суриковой, Эльдара Рязанова и Андрея Прошкина. Председателем жюри станет автор фильмов "Орлеан", "Орда", "Игры мотыльков" Андрей Прошкин", - уточнили в пресс-службе.

Уральский открытый фестиваль российского кино пройдет со 2 по 8 сентября в Свердловской области во второй раз. Более 250 показов из фестивальной программы пройдут на 20 киноплощадках Екатеринбурга и Свердловской области.

Даниил Хармс (настоящая фамилия - Ювачев) родился в Санкт-Петербурге 30 декабря 1905 года. Был одним из основателей авангардной поэтической и художественной группы "Объединение реального искусства" (ОБЭРИУ). Хармс предпочитал в творчестве сюрреалистические приемы и за сравнительно недолгий творческий путь (писатель прожил 36 лет) создал множество юмористических рассказов, анекдотов, миниатюр, стихотворений, в том числе для детей. Многие произведения при жизни поэта не печатались и стали доступны читателям лишь после того, как Хармс был реабилитирован в 1956 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Обломки Ли-2 времен ВОВ
10
Поисковики обнаружили на Урале обломки транспортника Ли-2 времен ВОВ
Диск-навершие в слое позднего мезолита
5
Археологи обнаружили на Урале наконечники стрел и кинжалы, которым более 6 тыс. лет
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
2
В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов
3
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама