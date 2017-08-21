ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильную жару и смог в Свердловской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На предстоящую неделю синоптики выпустили штормовое предупреждение, ожидается аномально жаркая погода, в отдельных территориях температура воздуха будет подниматься до +30 градусов. Любое неосторожное обращение с огнем может спровоцировать осложнение пожарной обстановки", - отметили там.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), с 20 часов 21 августа до 20 часов 25 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Спасатели предупреждают, что населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем и пожароопасными предметами. "Крайне опасны возгорания в природной среде. Палы растительности, сжигание мусора, неосторожно брошенный окурок или непотушенная спичка, оставленный без присмотра костер, детская шалость, неосторожное обращение с огнем в быту - при неблагоприятной погоде любая из этих причин может в считанные секунды обернуться большим пожаром с тяжелыми последствиями. Природные пожары как правило представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населенным пунктам, и объектам экономики", - добавили в МЧС.

Для предотвращения возгораний муниципальным властям рекомендовано усилить работу с населением.