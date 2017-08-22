На Урале маршрутка с восемью пассажирами в результате ДТП въехала в бетонное ограждение

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ТАСС, 22 августа. Маршрутное такси с восьмью пассажирами въехало в бетонное ограждение после столкновения с легковым автомобилем в Челябинской области. Информация о пострадавших выясняется, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства автоаварии в Тракторозаводском районе Челябинска. 22 августа по улице Линейной произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Altezza под управлением водителя 1983 года рождения и маршрутного такси № 86 под управлением водителя 1969 года рождения. В результате автоаварии маршрутное такси выехало за пределы проезжей части и наехало на бетонное ограждение", - уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, в момент аварии в маршрутном такси находилось восемь человек. "Информация о пострадавших сейчас выясняется, так как людей нужно диагностировать", - пояснили в пресс-службе.
На месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.