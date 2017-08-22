Один из семи пострадавших при нападении в Сургуте остается в реанимации

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Один из семи пострадавших при нападении в Сургуте остается в реанимацииНовости Урала 22 августа, 9:54
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ТАСС, 22 августа. Врачи оставили одного из семи пострадавших при нападении мужчины с ножом в Сургуте в реанимации. Об этом сообщили во вторник в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО).
"Один человек в тяжелом состоянии остается в реанимации, он без ухудшения. Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести и один человек проходит лечение амбулаторно", - сказали в департаменте.
В субботу, 19 августа, в Сургуте мужчина напал с ножом на прохожих. Ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место прибыли полицейские, нападавший был ликвидирован. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следователи уже установили его личность.
По предварительным данным, нападение совершил местный житель 1994 года рождения. По словам Петренко, следователи запросили дополнительные характеризующие данные о молодом человеке, будет проверяться информация о возможных психических отклонениях.
Мэр Сургута Вадим Шувалов 21 августа сообщил, что трех пострадавших перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.