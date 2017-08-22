Скончался один из пострадавших при пожаре на скважине в ХМАО

ТАСС, 22 августа. Один из восьми пострадавших 10 августа при пожаре на Ван-Еганском месторождении, которое разрабатывает Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ХМАО - Югра), скончался. Об этом сообщил во вторник штаб регионального правительства.

"Два человека - состояние средней степени тяжести, динамика положительная, пять - удовлетворительное состояние, динамика положительная, один скончался", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 августа около 21:10 по местному времени (19:10 мск) на одной из площадок Ван-Еганского месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") в ходе бурения, которое проводилось с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием.

На месте пожара упала буровая вышка, восемь работников предприятия получили травмы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда".