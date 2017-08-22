Уральские студенты построили мост для туристов в национальном парке "Приэльбрусье"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Студенты Уральского федерального университета им. Ельцина (УрФУ) построили мост через горную реку в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии, работы проводились во время экологической экспедиции, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Студенты университета привели в порядок туристические тропы: убрали и вывезли мусор, обустроили тропу и построили туристическую беседку на поляне Чегет, затем в ущелье Ирикчат построили мост для переправы туристов через горную реку, домик-приют", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в экспедиции приняли участие 16 студентов - волонтеров движения УрФУ "Арктические горизонты". Вместе с заместителем министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Мухамедом Маремовым и студентами Кабардино-Балкарского государственного университета им. Бербекова уральские студенты посадили в память об экспедиции деревья дружбы, сообщили в вузе.

Ранее сообщалось, что в УрФУ реализует ряд различных экологических проектов. На базе университета функционирует экологический отряд "Арктические горизонты". В 2016 году группа студентов во время первой экологической экспедиции на Кольский полуостров построила около 2 километров туристических троп в заповедной зоне в Мурманской области.

Кроме того, став участниками всероссийского проекта "Высота 868", уральские волонтеры в 2016 году реконструировали старую заброшенную метеостанцию на горе Рай-Из (горный массив в южной части Полярного Урала - прим. ТАСС) в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2017 году на горе был осуществлен запуск метеозонда и возобновлена передача показаний метеорологам спустя 20 лет после закрытия на Рай - Из метеостанции.