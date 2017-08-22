Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральские студенты построили мост для туристов в национальном парке "Приэльбрусье"

Новости Урала
22 августа, 12:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, августа. /ТАСС

В экспедиции приняли участие 16 студентов - волонтеров движения УрФУ "Арктические горизонты"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Студенты Уральского федерального университета им. Ельцина (УрФУ) построили мост через горную реку в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии, работы проводились во время экологической экспедиции, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Студенты университета привели в порядок туристические тропы: убрали и вывезли мусор, обустроили тропу и построили туристическую беседку на поляне Чегет, затем в ущелье Ирикчат построили мост для переправы туристов через горную реку, домик-приют", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в экспедиции приняли участие 16 студентов - волонтеров движения УрФУ "Арктические горизонты". Вместе с заместителем министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Мухамедом Маремовым и студентами Кабардино-Балкарского государственного университета им. Бербекова уральские студенты посадили в память об экспедиции деревья дружбы, сообщили в вузе.

Ранее сообщалось, что в УрФУ реализует ряд различных экологических проектов. На базе университета функционирует экологический отряд "Арктические горизонты". В 2016 году группа студентов во время первой экологической экспедиции на Кольский полуостров построила около 2 километров туристических троп в заповедной зоне в Мурманской области.

Кроме того, став участниками всероссийского проекта "Высота 868", уральские волонтеры в 2016 году реконструировали старую заброшенную метеостанцию на горе Рай-Из (горный массив в южной части Полярного Урала - прим. ТАСС) в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2017 году на горе был осуществлен запуск метеозонда и возобновлена передача показаний метеорологам спустя 20 лет после закрытия на Рай - Из метеостанции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Обломки Ли-2 времен ВОВ
10
Поисковики обнаружили на Урале обломки транспортника Ли-2 времен ВОВ
Заготовка топора в слое позднего мезолита
4
Археологи обнаружили на Урале наконечники стрел и кинжалы, которым более 6 тыс. лет
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
7
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама