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"Газпром нефть" и Свердловская область будут сотрудничать в импортозамещении

Новости Урала
22 августа, 12:54 дата обновления: 22 августа, 13:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, августа. /ТАСС

Сейчас компания покупает уральское оборудование, буровые установки, трубы, инструменты, химические реагенты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" и правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют совместно реализовывать мероприятия по импортозамещению оборудования и технологий, используемых в нефтедобывающей отрасли, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"По итогам сегодняшнего совещания принято решение проводить не реже, чем раз в полгода, конференции по продвижению продукции "Газпромнефти" у нас в регионе и продвижению наших предприятий. <...> Часть предприятий уже сотрудничает с компанией, но возможности наших промышленных предприятий гораздо больше", - сказал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что уже создана рабочая группа для взаимодействия с производствами.

По его словам, "Газпром нефть" - основной поставщик горюче-смазочных материалов в Свердловскую область и потребитель продукции заводов. "Газпром нефть" покупает уральское оборудование, буровые установки, трубы, инструменты, химические реагенты, но объемы поставок могут и должны быть больше. Для этого мы и подписали сегодня соглашение о сотрудничестве", - добавил Куйвашев.

В департаменте информационной политики губернатора уточнили, что одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества является локализация производственных мощностей "Газпром нефти" в Свердловской области.

"Кроме того, на рабочем совещании компания "Газпромнефть - Битумные материалы", специализирующаяся на производстве и реализации битумной продукции, предложила областным властям в качестве эксперимента применить свои материалы на некоторых участках автодорог в ходе ведущегося сейчас строительства", - сказали там.

Член правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям "Газпром нефти" Александр Дыбаль отметил, что компания потратила в регионе за последний год около 30 млрд рублей. "Это значительная сумма. <...> Мы надеемся, благодаря тому, что мы сегодня решили, в ближайшие годы в разы поднять уровень закупок оборудования и материалов в Свердловской области", - сказал Дыбаль.

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