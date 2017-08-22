В 2017 году внешнеторговый оборот Челябинской области вырос на 37%

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Внешнеторговый оборот Челябинской области по итогам первых семи месяцев 2017 года увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти достиг $2,5 млрд. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор региона Борис Дубровский.
"За эти семь месяцев наши официальные делегации посетили Индию, Китай, Казахстан, Киргизию. Все встречи детально готовили. Благодаря этому и учитывая работу в 2015-2016 гг. внешнеторговый оборот Челябинской области (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - прим. ТАСС) увеличился на 37% и достиг почти $2,5 млрд", - сказал губернатор.
В пресс-службе губернатора добавили, что за этот период экспорт составил $1,9 млрд, импорт - $673 млн. Экспорт челябинской продукции в Китай вырос на 67%, в Иран - в два раза, в Казахстан - на 58%, в Индию - на 56,7%, в Узбекистан - на 50,5%, в Киргизию - на 12%.
По итогам первых семи месяцев в Челябинской области индекс промпроизводства вырос на 4,5%, в среднем по России - на 1,9%.