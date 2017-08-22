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Инвалиды преодолели 800 км в рамках инклюзивной экспедиции в Аркаим

Новости Урала
22 августа, 13:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, августа. /ТАСС

Участники экспедиции познакомились с историей поселения бронзового века, обнаруженного в 1987 году на юге Челябинской области и поднялись на гору Чека высотой 700 метров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Инклюзивная экспедиция "Шелковый путь" до древнего города Аркаима в Челябинской области состоялась на Урале в преддверии Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года. Об этом во вторник сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Участниками проекта стали представители общественных организаций Свердловской и Тюменской областей "Белая трость", "Урал без наркотиков", "Благое дело". Уральцы, в том числе и люди с инвалидностью, преодолели 800 километров. Их конечной точкой стал город Аркаим в Челябинской области", - говорится в сообщении.

Участники экспедиции познакомились с историей Аркаима - поселения бронзового века (XXI-XVIII вв. до н. э.), обнаруженного в 1987 году на юге Челябинской области, - поднялись на гору Чека высотой 700 метров.

По словам президента организации "Белая трость", члена оргкомитета по подготовке конгресса Олега Колпащикова, такие инклюзивные проекты дают возможность инвалидам тренировать коммуникативные навыки. "Людям с ограниченными возможностями здоровья, как правило, нужна не столько внешняя помощь, сколько возможность проявить себя", - отметил он.

Следующее выездное мероприятие для людей с инвалидностью состоится в октябре. В рамках гуманитарной миссии "Паруса духа" уральцы организуют инклюзивный парусный лагерь на озере Севан в Армении.

Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. Идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году, его основная тема - "Увидеть ценность каждого". В программу форума войдут доклады, мастер-классы, экскурсии, панельные дискуссии и туристические маршруты. Организаторы отмечают, что на конгресс приедут представители 28 стран, зарегистрировано более 700 человек.

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