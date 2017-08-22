Работникам обанкротившегося курганского телефонного завода начали возвращать долги

ТАСС, 22 августа. Сотрудники обанкротившегося Шадринского телефонного завода (Курганская область) получили часть задолженности по зарплате - из 5,5 млн рублей им выплачено более 1 млн рублей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Заводчанам погашена задолженность на сумму более 1 млн рублей", - сказали в прокуратуре.

По данным ведомства, арбитражный управляющий завода дисквалифицирован на полгода за неправомерные действия при банкротстве.

В июле 2017 года долг предприятия перед 96 сотрудниками составлял 5,5 млн рублей. По данному факту следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Невыплата заработной платы" в отношении руководителя Шадринского телефонного завода. Ситуация находится на контроле губернатора Курганской области.