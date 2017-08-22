Более 800 млн руб. направили в модернизацию тюменского завода по выпуску буровых установок

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ТАСС, 22 августа. Более 800 млн рублей направлено на модернизацию завода по выпуску буровых установок в Тюменской области. На предприятии создано более 300 новых рабочих мест, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"Три новых модернизированных цеха "Завода БКУ" в ходе рабочей поездки осмотрел губернатор Владимир Якушев. Крупный инвестор - "Уралмаш НГО Холдинг" - в 2013 году выкупил площадку и начал масштабную реконструкцию известного на Урале завода. Объем инвестиций составил 841 млн рублей, создано более 300 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

По данным властей, главной задачей модернизации стало налаживание выпуска более 30 буровых установок в год - для этого приобрели новое современное оборудование и построили инфраструктуру для бесперебойной работы.

"Исторически это одно из знаковых предприятий Тюменской области, которое технически меняется. Хотя мы понимаем, что в сегодняшних экономических условиях это непросто, учитывая цену на нефть и уменьшение нефтяными компаниями добычи нефти в рамках соглашения со странами ОПЕК. Соответственно, возможностей для увеличения своих инвестиционных программ не так много, но, тем не менее, завод движется вперед и развивается", - сказал Якушев.

Как пояснил директор завода - филиала компании "Уралмаш НГО Холдинг" Михаил Стеклов, за четыре года предприятие изготовило 68 буровых установок для многих крупных нефтедобывающих компаний страны. "Есть проработки возможного сотрудничества с компаниями Ирака - это наша перспектива", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Тюменской области реализуется порядка 500 проектов общим объемом инвестиций 1,6 трлн рублей. Их реализация позволит создать около 43 тыс. новых рабочих мест. В 2017 году в Тюменской области будет завершен 21 проект. Большей частью речь идет о модернизации действующих и создании новых производств в различных территориях региона и отраслях экономики.