Суд рассмотрит дело владельцев собак, загрызших девочку на Урале, 30 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Тавдинский районный суд Свердловской области начнет рассмотрение дела владельцев собак, загрызших семилетнюю девочку в деревне Пальмино Таборинского района, 30 августа, сообщили во вторник ТАСС в инстанции.

"Предварительное слушание состоится 30 августа в 13:20 мск. Судебное заседание закрытое", - сказали в суде.

Двое жителей деревни Пальмино обвиняются в совершении преступления по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Им грозит до двух лет колонии. Оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что 5 февраля на детской площадке в Пальмино было найдено тело семилетней девочки, на которую напали собаки. Животных усыпили. Установлено, что владельцы использовали собак для охоты.