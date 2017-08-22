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Суд рассмотрит дело владельцев собак, загрызших девочку на Урале, 30 августа

Новости Урала
22 августа, 14:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, августа. /ТАСС

Двум обвиняемым грозит до двух лет колонии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Тавдинский районный суд Свердловской области начнет рассмотрение дела владельцев собак, загрызших семилетнюю девочку в деревне Пальмино Таборинского района, 30 августа, сообщили во вторник ТАСС в инстанции.

"Предварительное слушание состоится 30 августа в 13:20 мск. Судебное заседание закрытое", - сказали в суде.

Двое жителей деревни Пальмино обвиняются в совершении преступления по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Им грозит до двух лет колонии. Оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что 5 февраля на детской площадке в Пальмино было найдено тело семилетней девочки, на которую напали собаки. Животных усыпили. Установлено, что владельцы использовали собак для охоты.

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