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Специалисты не зафиксировали загрязнение воздуха в районе пожара на скважине в ХМАО

Новости Урала
22 августа, 14:56 UTC+3 ТАСС

Результаты химического анализа атмосферного воздуха в контрольной пробе не превышают фоновый уровень

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ТАСС, 22 августа. Специалисты службы по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) не зафиксировали загрязнение атмосферного воздуха в районе пожара на Ван-Еганском месторождении. Об этом сообщили во вторник в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Результаты количественного химического анализа атмосферного воздуха в контрольной пробе не превышают фоновый уровень. Во всех отобранных пробах содержание показателей концентрации оксида углерода, метана, диоксида азота, оксида азота, оксида серы и сажи не превысили максимально-разовые предельно допустимые концентрации и ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, установленные гигиеническими нормативами", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что на территории Ван-Еганского лицензионного участка пробы атмосферного воздуха были отобраны 18, 19 и 20 августа специалистами Нижневартовского отдела Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу.

Пожар на одной из кустовых площадок Ван-Еганского месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") произошел вечером 10 августа. По данным следствия, в ходе буровых работ, которые проводились с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием. Один человек погиб, пострадали в общей сложности восемь человек, сообщалось, что все они - граждане Украины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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