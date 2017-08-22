АСИ поддержит образовательные проекты Южного Урала, связанные с компетенциями будущего

ТАСС, 22 августа. Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово поддержать образовательные проекты Челябинской области, связанные с компетенциями будущего. Об этом во вторник сообщила журналистам генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в рамках визита на Южный Урал.

"Все проекты, которые мне сегодня представили, Агентство стратегических инициатив дало обязательство поддержать на разных уровнях. Это проекты приложения в сфере медицины, это ряд образовательных проектов, которые связаны именно с формированием компетенций будущего. Поэтому, конечно, нам они очень интересны, и я уверена, что мы окажем максимальную поддержку и самой площадке [IT-парк], наполняя ее нашей повесткой и приглашая сюда наших экспертов, и, безусловно, отдельным частным проектам", - сказала Чупшева.

По словам директора IT-парка Ульяны Макшановой, в парке представлено несколько образовательных проектов. "Первое, что мы показали - это сенсор, считывающий движения человека и преобразовывающий их в виртуальную реальность. Такой сенсор можно внедрять в кванториумах для различных видов образовательной деятельности.

Также мы представили детский технопарк "Инженерика", который обучает детей программированию, но делает это в виде проектной деятельности: дети получают реальные задачи из бизнеса и выполняют их в виде проекта при помощи программирования", - уточнила она в беседе с ТАСС.

Также в IT-парке была представлена интерактивная песочница, позволяющая маленьким детям изучать цвета, счет и формы фигур. "Это устройство, где изображение падает на песок, и в зависимости от высоты песка меняется цвет изображения", - пояснила собеседница агентства.

АСИ также готово принять участие в разработке стратегии развития Челябинской области. "Готовы принять участие в разработке стратегии развития региона, потому что интересно узнать новые подходы, которые предлагает губернатор и его команда для возможного тиражирования в других субъектах, а мы готовы делиться теми лучшими практиками, которые сегодня накоплены в нашей базе", - подчеркнула Чупшева.