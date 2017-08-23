Сбой в энергосетях привел к сбросу электронагрузки на предприятиях нефтедобычи в Югре

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ТАСС, 23 августа. Сброс электронагрузки произошел на предприятиях нефтедобычи НК "Роснефть" в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра). Об этом в среду сообщило Минэнерго России.
"23 августа в 03:17 мск действием защит отключалась третья цепь ВЛ 110 кВ Правдинская - Меркурий с успешным автоматическим повторным включением. Зафиксирован сброс нагрузки предприятия нефтедобычи ПАО "НК "Роснефть" на 47 МВт", - сообщили в ведомстве.
По данным министерства, сейчас ведется набор нагрузки предприятиями нефтедобычи.