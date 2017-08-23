Электронагрузка на предприятиях нефтедобычи в Югре полностью восстановлена

ТАСС, 23 августа. Электронагрузка на предприятиях нефтедобычи НК "Роснефть" в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) полностью восстановлена. Об этом в среду сообщило Минэнерго России.

"В 09:45 нагрузка предприятиями нефтедобычи восстановлена. Информация о нарушении технологических процессов не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что сброс электронагрузки произошел на предприятиях нефтедобычи НК "Роснефть" в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра). 23 августа в 03:17 мск действием защит отключалась третья цепь ВЛ 110 кВ Правдинская - Меркурий с успешным автоматическим повторным включением. Зафиксирован сброс нагрузки предприятия нефтедобычи ПАО "НК "Роснефть" на 47 МВт.