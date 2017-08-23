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Вылет рейса Nord Wind Екатеринбург - Ираклион задерживается на 10 часов

Новости Урала
23 августа, 11:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, августа. /ТАСС

Перенос времени вылета был осуществлен по решению авиакомпании

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании Nord Wind Екатеринбург - Ираклион (Греция) задерживается на 10 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Изначально вылет был запланирован на 07:25 мск, по данным онлайн-табло, вылет намечен на 17:25 мск.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта Кольцово, перенос времени вылета был осуществлен по решению авиакомпании. "Пассажиров оповестили заранее, с ними работает представитель авиакомпании. Более подробную информацию следует уточнять в пресс-службе авиаперевозчика", - сообщили в аэропорту.

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