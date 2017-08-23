Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские компании впервые проведут закупочные сессии на нефтегазовом форуме в Тюмени

Новости Урала
23 августа, 12:56 UTC+3 ТАСС ТАСС 23, августа. /ТАСС

К участию приглашены представители малого и среднего бизнеса и инновационные стартапы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 августа. /ТАСС/. Крупнейшие российские компании впервые проведут закупочные сессии в рамках VIII Тюменского нефтегазового форума, который пройдет на площадке Тюменского технопарка с 20 по 21 сентября. Об этом сообщили в среду в пресс-службе форума.

"Программа форума дополнится блоком закупочных сессий от крупнейших нефтегазовых компаний России. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса и инновационные стартапы", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, нововведение может стать одним из локальных элементов поддержки сбыта отечественной высокотехнологичной продукции и обеспечит дополнительный доступ малым предприятиям к государственному и корпоративному заказу.

"Модернизация нефтегазовой сферы, импортозамещение и поддержка инновационных компаний малого и среднего бизнеса - эти актуальные задачи должны решаться комплексно, в том числе, за счет создания точек коммуникации, позволяющих инноваторам и предпринимателям без лишних ограничений взаимодействовать с реципиентами инновационных разработок и потенциальными инвесторами - представителями крупных нефтегазовых компаний", - отметил он.

Начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков подчеркнул, что основной акцент на форуме делается на поиск и внедрение высокотехнологичных разработок. "Поэтому к участию в закупочных сессиях приглашаются также стартапы и молодые компании, работающие в инновационной сфере", - уточнил он.

В пресс-службе добавили, что в рамках сессий, которые будут организованы отдельно для каждой компании, представители компаний "Роснефть", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл" презентуют планы закупок на 2018 год, расскажут о ключевых направлениях развития и перспективах сотрудничества.

"На сессиях будут присутствовать эксперты в разных направлениях деятельности, предварительно обозначены: закупки, разведка, бурение, добыча и разработка нефти и газа, локализация и перспективное планирование, развитие компании, IT-технологии. Далее в режиме индивидуальных встреч потенциальные поставщики смогут презентовать свои продукты и услуги и предложить сотрудничество представителям компаний", - рассказали в пресс-службе.

О форуме

Тюменский нефтегазовый форум - ежегодное деловое мероприятие международного уровня с нефтегазовой повесткой. Входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов, проводимых в России. Ежегодно в работе форума принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из России и более 16 зарубежных стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Сцена из спектакля "Катя и принц Сиама" Екатеринбургского театра оперы и балета
3
Екатеринбургский театр оперы и балета представит свои спектакли на фестивале в Бангкоке
10
Более 800 млн руб. направили в модернизацию тюменского завода по выпуску буровых установок
Обломки Ли-2 времен ВОВ
10
Поисковики обнаружили на Урале обломки транспортника Ли-2 времен ВОВ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росавиация опровергла сообщение о лишении 5 тыс. пилотов лицензии
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Президент ФРГ: Россия сознательно выстраивает линию на противоборство с Западом
4
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX
5
Рябков: РФ не хочет превращать отношения с США в "игру с нулевой суммой"
6
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
7
Заседание суда по делу Серебренникова. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама