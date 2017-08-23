Российские компании впервые проведут закупочные сессии на нефтегазовом форуме в Тюмени

ТАСС, 23 августа. /ТАСС/. Крупнейшие российские компании впервые проведут закупочные сессии в рамках VIII Тюменского нефтегазового форума, который пройдет на площадке Тюменского технопарка с 20 по 21 сентября. Об этом сообщили в среду в пресс-службе форума.

"Программа форума дополнится блоком закупочных сессий от крупнейших нефтегазовых компаний России. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса и инновационные стартапы", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, нововведение может стать одним из локальных элементов поддержки сбыта отечественной высокотехнологичной продукции и обеспечит дополнительный доступ малым предприятиям к государственному и корпоративному заказу.

"Модернизация нефтегазовой сферы, импортозамещение и поддержка инновационных компаний малого и среднего бизнеса - эти актуальные задачи должны решаться комплексно, в том числе, за счет создания точек коммуникации, позволяющих инноваторам и предпринимателям без лишних ограничений взаимодействовать с реципиентами инновационных разработок и потенциальными инвесторами - представителями крупных нефтегазовых компаний", - отметил он.

Начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков подчеркнул, что основной акцент на форуме делается на поиск и внедрение высокотехнологичных разработок. "Поэтому к участию в закупочных сессиях приглашаются также стартапы и молодые компании, работающие в инновационной сфере", - уточнил он.

В пресс-службе добавили, что в рамках сессий, которые будут организованы отдельно для каждой компании, представители компаний "Роснефть", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл" презентуют планы закупок на 2018 год, расскажут о ключевых направлениях развития и перспективах сотрудничества.

"На сессиях будут присутствовать эксперты в разных направлениях деятельности, предварительно обозначены: закупки, разведка, бурение, добыча и разработка нефти и газа, локализация и перспективное планирование, развитие компании, IT-технологии. Далее в режиме индивидуальных встреч потенциальные поставщики смогут презентовать свои продукты и услуги и предложить сотрудничество представителям компаний", - рассказали в пресс-службе.

О форуме

Тюменский нефтегазовый форум - ежегодное деловое мероприятие международного уровня с нефтегазовой повесткой. Входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов, проводимых в России. Ежегодно в работе форума принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из России и более 16 зарубежных стран.