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Экс-директор завода на Урале оштрафован за сокрытие около 38 млн рублей

Новости Урала
23 августа, 13:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, августа. /ТАСС

Подсудимому предстоит выплатить 200 тыс. рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) оштрафовал на 200 тыс. рублей экс-директора Нижнетагильского котельно-радиаторного завода (НТКРЗ) за сокрытие около 38 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Бывший директор НТКРЗ признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, также удовлетворен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного государству в сумме около 38 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с сентября по октябрь 2015 года директор, зная о налоговой задолженности, умышленно сокрыл денежные средства.

"В частности, он принял незаконное решение об осуществлении расчетов с кредиторами НТКРЗ путем перечисления денежных средств от должников завода по денежным обязательствам напрямую кредиторам предприятия, минуя расчетные счета НТКРЗ, что лишало банки, обслуживающие счета предприятия, возможности исполнить решения налогового органа о принудительном взыскании со счетов организации денежных средств для погашения недоимки по налогам и исполнить инкассовые поручения", - уточнили там.

Нижнетагильский котельно-радиаторный завод - одно из крупнейших чугунолитейных предприятий России.

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