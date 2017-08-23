Народный артист РФ Александр Калягин возглавит театральный форум в Челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Народный артист России Александр Калягин возглавит в конце сентября съезд театральных деятелей Урала в Челябинске. Мероприятие впервые пройдет в областном центре в рамках Всероссийского театрального форума "Театр - время перемен", сообщили в среду в пресс-службе Министерства культуры региона.
"Съезд театральных деятелей Уральского федерального округа пройдет в Челябинске с 25 по 29 сентября. На Южный Урал съедутся почти 600 участников из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Возглавит съезд народный артист России Александр Калягин", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в Челябинске представители театральных профессий обменяются идеями и опытом. В программе форума - проведение дискуссий, творческих лабораторий, спектаклей, мастер-классов и семинаров по различным сферам театра - для актеров, гримеров, хореографов-постановщиков, костюмеров и других.
Последний раз театральные деятели Урала встречались в 2009 году в Екатеринбурге.