Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Народный артист РФ Александр Калягин возглавит театральный форум в Челябинске

Новости Урала
23 августа, 14:11 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 23, августа. /ТАСС

На форум "Театр - время перемен" съедутся почти 600 участников из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Народный артист России Александр Калягин возглавит в конце сентября съезд театральных деятелей Урала в Челябинске. Мероприятие впервые пройдет в областном центре в рамках Всероссийского театрального форума "Театр - время перемен", сообщили в среду в пресс-службе Министерства культуры региона.

"Съезд театральных деятелей Уральского федерального округа пройдет в Челябинске с 25 по 29 сентября. На Южный Урал съедутся почти 600 участников из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Возглавит съезд народный артист России Александр Калягин", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в Челябинске представители театральных профессий обменяются идеями и опытом. В программе форума - проведение дискуссий, творческих лабораторий, спектаклей, мастер-классов и семинаров по различным сферам театра - для актеров, гримеров, хореографов-постановщиков, костюмеров и других.

Последний раз театральные деятели Урала встречались в 2009 году в Екатеринбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Калягин, Александр Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Сцена из спектакля "Катя и принц Сиама" Екатеринбургского театра оперы и балета
3
Екатеринбургский театр оперы и балета представит свои спектакли на фестивале в Бангкоке
10
Более 800 млн руб. направили в модернизацию тюменского завода по выпуску буровых установок
Обломки Ли-2 времен ВОВ
10
Поисковики обнаружили на Урале обломки транспортника Ли-2 времен ВОВ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росавиация опровергла сообщение о лишении 5 тыс. пилотов лицензии
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Президент ФРГ: Россия сознательно выстраивает линию на противоборство с Западом
4
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX
5
Рябков: РФ не хочет превращать отношения с США в "игру с нулевой суммой"
6
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
7
Заседание суда по делу Серебренникова. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама