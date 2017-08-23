Туристический поток с Урала за рубеж вырос в 2017 году на 60%

Меркушкин: Тихонов имеет потенциал, чтобы вернуть "Крылья Советов" в еврокубкиСпорт 23 августа, 15:43
Гамба: российским дзюдоистам по силам завоевать минимум три золота на ЧМСпорт 23 августа, 15:42
Фурсенко: Ригони может играть на разных позициях, он идеально подходит "Зениту"Спорт 23 августа, 15:33
Футболист "Локомотива" Ари может приступить к индивидуальным тренировкам в конце сентябряСпорт 23 августа, 15:32
Власти Оренбургской области приватизировали международный аэропорт "Оренбург"Транспорт 23 августа, 15:28
Власти Самары планируют доставлять болельщиков на стадион по Волге во время ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:27
Двадцать четыре российских легкоатлета уже имеют норматив для участия в зимнем ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:22
Суд отправил Серебренникова под домашний арестПроисшествия 23 августа, 15:16
Футболист "Эвертона" Руни объявил об уходе из сборной АнглииСпорт 23 августа, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Туристический поток с Уральского федерального округа за границу с января по август увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с возвращением Турции на российский туристический рынок, сказал на пресс- конференции в среду исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.
"Общий рост (турпотока) с января по август составил 60%. <...> Это связано с тем, что Турция вернула часть потока. В нее поехали около 195 тыс. человек из уральских городов: 160 тыс. туристов из Екатеринбурга, остальные - из Челябинска и Тюмени", - сказал Мальцев.
Он уточнил, что по итогам лета второе место по популярности среди уральских туристов занимает Кипр. В него поехали около 90 тыс. человек. "В топ-10 самых популярных направлений уральцев входят Греция, Болгария, Чехия, Черногория - это единственное направление, где туроператоры испытывали сложность, возможно, из-за политической составляющей", - добавил исполнительный директор УАТ.
По его словам, замыкает рейтинг Тунис, который ощутил существенное снижение в этом году из-за открытия турецкого направления. Далее идут Грузия, Испания и Таиланд. Турпоток на российские курорты в этом году из-за открытия турецкого направления снизился на 15%, уточнил он.
"Мы не видим ничего в этом странного. Появилась Турция - люди поехали туда", - сказал Мальцев.