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Туристический поток с Урала за рубеж вырос в 2017 году на 60%

Новости Урала
23 августа, 14:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, августа. /ТАСС

Тенденцию связывают с возвращением Турции на российский туристический рынок

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Вид на мечеть Сулеймание с причала у Галатского моста. Стамбул, Турция

Вид на мечеть Сулеймание с причала у Галатского моста. Стамбул, Турция

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Туристический поток с Уральского федерального округа за границу с января по август увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с возвращением Турции на российский туристический рынок, сказал на пресс- конференции в среду исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

"Общий рост (турпотока) с января по август составил 60%. <...> Это связано с тем, что Турция вернула часть потока. В нее поехали около 195 тыс. человек из уральских городов: 160 тыс. туристов из Екатеринбурга, остальные - из Челябинска и Тюмени", - сказал Мальцев.

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Он уточнил, что по итогам лета второе место по популярности среди уральских туристов занимает Кипр. В него поехали около 90 тыс. человек. "В топ-10 самых популярных направлений уральцев входят Греция, Болгария, Чехия, Черногория - это единственное направление, где туроператоры испытывали сложность, возможно, из-за политической составляющей", - добавил исполнительный директор УАТ.

По его словам, замыкает рейтинг Тунис, который ощутил существенное снижение в этом году из-за открытия турецкого направления. Далее идут Грузия, Испания и Таиланд. Турпоток на российские курорты в этом году из-за открытия турецкого направления снизился на 15%, уточнил он.

"Мы не видим ничего в этом странного. Появилась Турция - люди поехали туда", - сказал Мальцев.

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